وفاتان بحادثي تصادم على جسر سلحوب والطريق الصحراوي

وطنا اليوم:وقعت عدة حوادث مرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وفي التفاصيل، ذكر مندوب إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، يوم الثلاثاء، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن إصابة ووفاة.

وبين أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي، حيث فارق أحدهما الحياة.

وأوضح أن سبب الحادث يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

وفي حادث آخر، وقع تصادم بين مركبتين بعد جسر سلحوب باتجاه عمان، مما أدى إلى إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى الأمير الحسين، حيث توفي أحد المصابين.

وأشار إلى أن سبب الحادث يعود إلى قيادة أحد السائقين بسرعة أعلى من المحددة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل السائق الآخر.

ودعت الإدارات المرورية جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد السير، والتزام الحذر والانتباه أثناء القيادة. كما حثت على ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) في حال حدوث أي طارئ في جميع أنحاء المملكة.