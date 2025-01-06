بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

“إير فرانس” تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ولبنان

7 يناير 2025
“إير فرانس” تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ولبنان

وطنا اليوم_,أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الاثنين تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان “بسبب الوضع الأمني”.

 

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس: “تمدد الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى 17 كانون الثاني (يناير) 2025 ضمنا. تم تعليق الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2025 ضمنا”.

 

وأضافت أن “استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع” و”سيتم إبلاغ الزبائن المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو التعويض لهم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:03

الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور

12:55

المومني: تطورات ايجابية تعكس الانفتاح والتعاون المتنامي بين الأردن وسوريا

12:49

ما حقيقة إغلاق معهد صباح فخري للموسيقى في سوريا

12:35

طائرة تابعة للملكية تغادر إلى مطار دمشق في رحلة تجريبية

12:24

الترخيص : النظام المركبات الجديد يعتمد القيمة الجمركية كاساس لتحديد الرسوم

12:16

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري في عمّان

12:12

الحكومة.. إجراءات تصحيحية وتحديات جسيمة

11:53

الشركات الأردنية الأكثر حضورا عربيا على منصة مركز قطر للمال

11:35

الأردن يدين نشر خرائط للمنطقة تزعم أنها إسرائيل التاريخية

11:31

ضريبة الدخل: لا زيادة على أسعار الدخان بالأردن

11:21

عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بعد شهر من توقفه

11:12

الأوبئة: لا إجراءات استثنائية أو إغلاقات بسبب الفيروس الصيني الجديد

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025