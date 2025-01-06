“إير فرانس” تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ولبنان

وطنا اليوم_,أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الاثنين تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان “بسبب الوضع الأمني”.

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس: “تمدد الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى 17 كانون الثاني (يناير) 2025 ضمنا. تم تعليق الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2025 ضمنا”.

وأضافت أن “استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع” و”سيتم إبلاغ الزبائن المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو التعويض لهم”.