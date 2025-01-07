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انخفاض قليل على درجات الحرارة .. طقس بارد في اغلب مناطق المملكة

منذ دقيقتان
انخفاض قليل على درجات الحرارة .. طقس بارد في اغلب مناطق المملكة

وطنا اليوم_الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة بمشيئة الله:

 

الثلاثاء 2025/01/07:

 

نهاراً: انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 

ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

 

التحذيرات:

 

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

 

– خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 

الأربعاء 2025/01/08:

 

نهاراً: يبقى الطقس بارد في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

 

الخميس 2025/01/09:

 

نهاراً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

 

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

 

التحذيرات:

 

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.


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