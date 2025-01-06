مالية الأعيان” تطلع على استراتيجيتي وزارتي الصناعة والزراعة

وطنا اليوم _عمّان -الاعلام والاتصال- اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر في جلستين منفصلتين، اليوم الاثنين، على استراتيجيتي وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة.

وقال المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء أيضا للاطلاع على مشاريع الوزارتين ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، إن الوزارة تعمل على تطوير القطاع الصناعي من خلال صندوق دعم الصناعة، وتحفيز 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز التصدير من خلال رفع الإنتاجية والقيمة المضافة ورفع تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية وتطوير خدمات الترويج واستهداف أسواق جديدة.

وأضاف القضاة أن الوزارة تستهدف استدامة المخزون الإستراتيجي، ورفع كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وأكد أن استراتيجية الوزارة تهدف تعزيز مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين أن استراتيجية الوزارة تهدف أيضًا إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتشريعها، وتطوير بيئة الأعمال والتحول الإلكتروني.

وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي أكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة دور القطاع في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي ضمن التوجيهات الملكية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يستهدف الأطراف والمناطق خارج المدن، ويصبو إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنشاء المصانع الغذائية، وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد.

وأكد الحنيفات أن الوزارة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة، إلى جانب رقمنة القطاع الزراعي وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبين أن المشاريع الزراعية تهدف تحقيق القيمة المضافة في التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة توجه التمويل نحو المستهدفات التي وضعت في محركات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز المشاريع الناجحة، وحوكمة الجمعيات الزراعية التعاونية.