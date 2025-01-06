بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعلام عبري: حماس تطالب بهدنة أسبوع قبل تأكيد حالة الأسرى في القائمة

منذ 3 دقائق
إعلام عبري: حماس تطالب بهدنة أسبوع قبل تأكيد حالة الأسرى في القائمة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن حركة حماس تسعى للحصول على هدنة لمدة أسبوع قبل تأكيد حالة الأسرى الواردة في القائمة المنشورة، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشترط الإفراج عن بعض الأسرى أولاً قبل أن يُسمح لحماس بالتحقق من أوضاع الأسرى الآخرين.
في سياق متصل قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء المحتجزين خلال المفاوضات الجارية.
وذكر دميتري جندلمان، مستشار مكتب نتنياهو، أن “تل أبيب لم تتلق أي أسماء للمحتجزين حتى هذه اللحظة”.
وفي وقت سابق صرح مسؤول في حركة حماس أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجزا قدمها الاحتلال الإسرائيلي لإتمام عملية تبادل مع أسرى فلسطينيين، وذلك في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، وفقا لوكالة “أ ف ب”.
وذكرت الوكالة نقلا عن تصريح القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن “حماس وافقت على الإفراج عن 34 محتجزا ضمن قائمة قدمها الاحتلال عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل في اطار اتفاق لوقف النار، وإبلاغ الوسطاء بالموافقة.
وأكد المسؤول أن أي اتفاق نهائي سيتوقف على موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل شامل.
وأشار المسؤول إلى أن الحركة لا ترى تجاوبًا حقيقيًا من الاحتلال فيما يتعلق بمطالب الانسحاب أو التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مما يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.
وتداولت وسائل إعلام ونشطاء ومصادر فلسطينية، قائمة أسماء لمحتجزين في قطاع غزة، يقال إنها قائمة تم الاتفاق عليها ضمن الصفقة الأولى لتبادل الأسرى، في حين أظهرت القائمة عدد من الأسماء الذين أعلن عن مقتلهم في وقت سابق بغارات لطيران الاحتلال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:30

وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري سيجري مباحثات في عمّان الثلاثاء

19:49

وزير الدفاع اليمني ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب يناقشان استراتيجيات مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز أمن الممرات البحرية

19:43

البلبيسي: لم تصدر الصحة العالمية أي تحذيرات حول المتحور الصيني الجديد

19:37

الدكتورة رزان الدسيت تبتكر تقنية ثورية لتمديد صلاحية منتجات الألبان بطرق طبيعية وآمنة

19:35

600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع دخلت سوريا منذ 8 الشهر الماضي

19:31

السلطة الفلسطينية تسلم إسرائيل منفذة عملية الطعن ببلدة دير قديس

19:23

أردوغان يستقبل الصفدي والحنيطي وحسني

19:17

قطر تواصل جسرها إلى دمشق .. بطائرة ثامنة

19:14

تعيين السقاف ونصر عضوان في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي

19:10

عبور 300 طن من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى سوريا

19:07

مرتفع سيبيري يجلب أجواء باردة الى الأردن حتى نهاية الأسبوع

16:54

البوتاس العربية وألبامارل الأمريكية تعلنان عن مشروع توسع في “برومين الأردن” بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار

وفيات
وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)