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البلبيسي: لم تصدر الصحة العالمية أي تحذيرات حول المتحور الصيني الجديد

منذ 15 ثانية
البلبيسي: لم تصدر الصحة العالمية أي تحذيرات حول المتحور الصيني الجديد

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن المتحور الصيني الجديد (HMPV) لم يصدر بشأنه سواء من منظمة الصحة العالمية أو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أي تحذيرات من احتمالية أن يشكل جائحة كما حصل مع كوفيد 19.
وقال البلبيسي الإثنين، أن المتحور الصيني الجديد هو مرض فيروسي أعراضه مشابهة للأنفلونزا من سعال وحرارة وسيلان بالأنف ونتابع ما يحصل في الصين والعالم، وما هي الإجراءات المتخذة حياله، لافتا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة على اتصال دائم مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، ومع الجهات الصحية في الصين لمتابعة انتشار المرض.
وبين أن الفيروس ليس بالجديد، ومعروف منذ عام 2001، عندما اكتشف في هولندا، ويشكل حوالي 12% من الأمراض التنفسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه يستمر من 4-5 أيام، ويكتشف تلقائيا ولا يوجد له علاج نوعي أو مطعوم.
ولفت إلى أنه يمكن التفريق بينه وبين الإنفلونزا من خلال الفحوصات المخبرية، لافتا إلى أنه تم إجراء 475 فحصا لأشخاص يشتكون من الأمراض التنفسية خلال الشهرين الحالي والماضي ولم تسجل أي حالة حتى الآن.
ودعا البلبيسي لاتخاد عدة إجراءات وقائية للحماية من الأمراض التنفسية تحديدا في فصل الشتاء مثل غسل اليدين بشكل دائم ومستمر، سيّما أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، بالإضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلوانزا الذي يؤدي لتخفيف الأعراض


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