الدكتورة رزان الدسيت تبتكر تقنية ثورية لتمديد صلاحية منتجات الألبان بطرق طبيعية وآمنة

وطنا اليوم:في خطوة رائدة نحو تعزيز جودة وسلامة الأغذية، كشفت الباحثة الأردنية رزان الدسيت عن اختراع مبتكر يجمع بين الثقافات الواقية والأغشية الحيوية الصالحة للأكل لتمديد صلاحية منتجات الألبان. يهدف هذا الابتكار إلى تقليل الفاقد الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

يعتمد الاختراع على تقنية مزدوجة تدمج بين خصائص الثقافات الواقية الطبيعية التي تمنع نمو البكتيريا الضارة والأغشية الحيوية القابلة للأكل التي توفر حاجزاً إضافياً لحماية المنتجات، ما يضمن فترة صلاحية أطول دون الحاجة إلى مواد حافظة صناعية.

وقد صرّحت الدسيت أن هذا الابتكار سيوفر حلولاً مستدامة لصناعة الأغذية، مع الحفاظ على القيم الغذائية والنكهة الطبيعية للألبان. وأضافت: “هدفي هو تقديم حلول عملية وطبيعية لمشكلات تواجه الأسواق العالمية، مع التركيز على صحة المستهلك وحماية البيئة.”

تُوج هذا الاختراع بإشادة واسعة في المحافل العلمية، ما دفع برزان للمشاركة في برامج الابتكار العربية، حيث تستعد حالياً لعرض فكرتها في برنامج نجوم العلوم في دولة قطر ، في إطار سعيها لتحويل هذا الإنجاز إلى مشروع تجاري عالمي.

عن رزان الدسيت

رزان الدسيت حاصلة على بكالوريوس وماجستير في التحاليل الطبية من جامعة البلقاء التطبيقة، ولديها خبرة عملية لمدة أربع سنوات في هندسة ضبط الجودة في مجال الأغذية،تسعى حالياً لإكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الأغذية