600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع دخلت سوريا منذ 8 الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر البوابة الأردنية ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منذ 8 كانون الأول الماضي 600 شاحنة، وفقا لمدير عام المنطقة عرفان الخصاونة .

وقال الخصاونة اليوم الاثنين، إن الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع مستمرة في دخول الأراضي السورية، بهدف تلبية احتياجات الأشقاء السوريين من السلع لا سيما التموينية وأجهزة طاقة وقطع غيار في ظل تبسيط الإجراءات لهذه الغاية.

وأضاف أن عمليات التبادل داخل المنطقة الحرة تجري بكل سهولة وسرعة، إذ تنجز المعاملات أولا بأول دون أي تأخير، مشيرا إلى أن كوارد المنطقة جاهزة للتعامل مع أية أعداد من الشاحنات والبضائع التي ترد إليها في ضوء الإجراءات المتخذة.