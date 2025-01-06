السلطة الفلسطينية تسلم إسرائيل منفذة عملية الطعن ببلدة دير قديس

وطنا اليوم:ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن أجهزة السلطة الفلسطينية سلمت اليوم الاثنين إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس قرب مستوطنة “موديعين عيليت” غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عملية الطعن قد تسببت في إصابة مستوطِنة إسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن “الإسرائيلية تعرضت للطعن بعدما وصلت على ما يبدو للبلدة لغسل سيارتها”، دون مزيد من التفاصيل عن حالتها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض أمس طوقا أمنيا على دير قديس، وقام بعملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفّذة.​​​​​​​

من ناحية أخرى، تسببت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون اليوم قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية شمال الضفة، في مقتل 3 إسرائيليين، بينهم امرأتان، وإصابة 9 أشخاص جروح أحدهم خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتلى “سيدتان في الستينيات من العمر ورجل” وكانوا يستقلون سيارتين خاصتين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الهجوم نفذه 3 مسلحين أطلقوا النار على حافلة وسيارات.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

يشار إلى أنه بالتوازي مع حربه المستمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

ويتصدى شبان ومقاومون فلسطينيون للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في أنحاء الضفة، كما نفذ عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات طعن ودهس وإطلاق نار تسببت في مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.