تعيين السقاف ونصر عضوان في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم:أعلن البنك الاردني الكويتي عبر إفصاحين منشورين على موقع هيئة الأوراق المالية يوضحان قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من الوزيرة السابقة الدكتورة خلود السقاف ، وخليل نصر عضوان في مجلس الإدارة خلفاً للعضوين المستقيلين صفوان طوقان وهاني الهنيدي .

وأشار البنك أنه سيتم عرض قرار التعيين للمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الهيئة العامة القادم.