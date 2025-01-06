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تعيين السقاف ونصر عضوان في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي

منذ 57 ثانية
تعيين السقاف ونصر عضوان في مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم:أعلن البنك الاردني الكويتي عبر إفصاحين منشورين على موقع هيئة الأوراق المالية يوضحان قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من الوزيرة السابقة الدكتورة خلود السقاف ، وخليل نصر عضوان في مجلس الإدارة خلفاً للعضوين المستقيلين صفوان طوقان وهاني الهنيدي .
وأشار البنك أنه سيتم عرض قرار التعيين للمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الهيئة العامة القادم.


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