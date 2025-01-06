عبور 300 طن من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى سوريا

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إلى سوريا تحتوي على مواد إغاثية وغذائية وصحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية بدعم الأشقاء السوريين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وقالت الهيئة إن القافلة التي تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، تأتي ضمن سلسلة من قوافل المساعدات التي سيرسلها الأردن إلى مختلف المناطق السورية.

وأوضحت أن حمولة القافلة تبلغ نحو 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وعبر منسق وحدة إدارة الكوارث في الهلال الأحمر السوري في درعا، رافت الفالوجي، عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبا، على التوجيهات الملكية العاجلة بإرسال المساعدات إلى سوريا، مشيرا إلى استقبال 15 شاحنة تحمل مساعدات أردنية تتضمن مواد إغاثية وطبية وإيوائية، وسيتم توزيعها على المحافظات السورية