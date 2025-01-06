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مرتفع سيبيري يجلب أجواء باردة الى الأردن حتى نهاية الأسبوع

منذ دقيقة واحدة
مرتفع سيبيري يجلب أجواء باردة الى الأردن حتى نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أفاد المختصون في “طقس العرب” بأن الأجواء في الأردن ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام القادمة بعد أن شهدت مناطق مختلفة من جنوب المملكة والبادية هطولاً للأمطار الأحد، مع امتداد ضعيف لها إلى باقي المناطق.
ومن المتوقع أن يؤثر المرتفع الجوي السيبيري على الأردن، ما يجلب أجواءً مستقرة لكن أكثر برودة حتى نهاية الأسبوع.
وتشير التوقعات إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة هذه الليلة مقارنة بالليالي السابقة، حيث يصبح الطقس شديد البرودة في معظم المناطق، مع احتمال تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية الجنوبية.
كما تبقى أقصى المناطق الشرقية تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع احتمال هطول زخات محلية من الأمطار تكون ممزوجة بالبرد أو الأمطار المتجمدة نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.
ويتوقع أن يمتد المرتفع الجوي السيبيري نحو الأردن اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والفجر.
الأجواء الصافية وغياب الغطاء السحابي خلال هذه الفترة يُرجحان تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول الشرقية والبادية.
ويترافق تأثير المرتفع السيبيري مع نشاط تدريجي للرياح الشرقية، خاصة الثلاثاء والأربعاء، لتبلغ ذروتها يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح إلى زيادة الإحساس بالبرودة بشكل واضح في مختلف المناطق.
ويوصي المختصون في طقس العرب المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة، خصوصًا خلال ساعات الليل والفجر، مع الانتباه لتشكل الصقيع الذي قد يؤثر على الزراعة والمركبات في المناطق المعرضة.


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