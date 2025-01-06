البوتاس العربية وألبامارل الأمريكية تعلنان عن مشروع توسع في “برومين الأردن” بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار

– د. حسان: مشروع التوسع في “برومين الأردن” له آثار اقتصادية إيجابية عديدة ويتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي

– م. أبو هديب: المشروع سيسهم في تسليط الضوء على الأردن وقدراته العالية في الصناعات الكيميائية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي

– د. النسور: سيحقق هذا التوسع نقلة نوعية في قدرة “برومين الأردن” على تلبية احتياجات السوق المتزايدة وتحسين تنافسية صناعة البرومين الأردنية على الصعيد العالمي

– جونسون: البيئة الاستثمارية الملائمة والفرص الواعدة في الأردن دفعتنا لضخ المزيد من الاستثمارات

– أكدت السفيرة ليمبرت على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن في دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة.

وطنا اليوم-عمان -رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الإثنين الموافق 6 كانون الثاني 2025، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة يائل لمبرت، توقيع اتفاقية شراكة موسعة ما بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبامارل الأمريكية وذلك لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة تتجاوز (800) مليون دولار وينفذ خلال الخمسة أعوام القادمة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات توسعة شركة برومين الاردن، المشروع المشترك بين الشركتين.وتم توقيع الاتفاقية التي تعكس عمق واتساع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والأردن من قبل المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية وعضو مجلس إدارة شركة برومين الأردن والسيد نيثا جونسون (Netha Johnson) الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية للمواد الخاصة في شركة ألبامارل الأمريكية وعضو مجلس إدارة شركة برومين الأردن، والسيد سامر عصفور المدير العام لشركة برومين الأردن، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الشركات الثلاثة.

وفي تعليقه على مشروع التوسع، بين رئيس الوزراء أن شركة البوتاس العربية هي واحدة من الشركات الصناعية الرئيسية في المملكة والتي تساهم بشكل فاعل وإيجابي بتحسين الواقع الاقتصادي للمملكة، مؤكداً على أهمية الشراكة ما بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبامارل الأمريكية والتي امتدت لما يزيد عن خمسة وعشرين عاماً، وأضاف رئيس الوزراء أن شركة برومين الأردن نتاج للشراكة طويلة الأمد ما بين الشركتين والتي تطورت خلال الأعوام السابقة حتى أصبحت شركة برومين الأردن واحدة من أكبر الشركات المنتجة لمادة البرومين والمواد المشتقة منها، ومع استكمال مشروع التوسع فإنه من المتوقع أن تصبح شركة برومين الأردن الأولى عالمياً في تصنيع تلك المواد.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الأبعاد الاقتصادية لمشروع التوسع وأثرها على تحقيق النمو المستدام وما لذلك من آثار رفع مستويات التشغيل وتعزيز واقع الاقتصاد المحلي وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين رئيس الوزراء أن مشاريع التوسع في قطاعات الأسمدة والكيماويات تعكس الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – والتي وضعت تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة على قمة أولوياتها، مما سيعزز مكانة الأردن كبيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة.

من جانبه، أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره لرعاية ودعم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمشروع التوسع في شركة برومين الأردن والذي يعكس أهمية ودور شركة برومين الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وثمن المهندس أبو هديب الجهود التي تقوم بها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم مقوماتها، مبيناً أن هذه البيئة كانت عاملاً هاماً ورئيسياً لتنفيذ مشروع التوسع في إنتاج البرومين في المملكة.

ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط شركة البوتاس العربية بالتوسع في الصناعات الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت، كما ينسجم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى النهوض بقطاع التعدين والكيماويات وتنفيذ المبادرات الواردة فيها، ومنها تحسين وتطوير المنتجات المحلية وزيادة الإنتاجية فيها، وتعزيز الاستثمار لاستغلال الموارد الطبيعية وبما يطور القطاع ويحقق له عوائد مجزية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأعرب المهندس أبو هديب عن فخره واعتزازه بشراكة “البوتاس العربية” القوية والاستراتيجية مع شركة ألبامارل الأمريكية، والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها، مبيناً أن المشروع الاستثماري المشترك سيسهم في تعزيز قدرات شركة برومين الأردن وتوسيع نطاق عملها في الصناعات الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت.

من جانبه، أكد الدكتور النسور، على أهمية مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن وزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة والمتخصصة والتي تستخدم في الكثير من التطبيقات الصناعية والطبية وسيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الصادرات الصناعية الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة خلال فترة تنفيذ المشروع التي قد تمتد لخمسة أعوام، إضافة إلى حوالي المئات من فرص العمل الدائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن المشروع سيظهر الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الصناعات الأردنية.

وأضاف الدكتور النسور، أن هذا المشروع يُعد واحداً من أهم المشاريع المستقبلية التي تعتزم شركة البوتاس العربية تنفيذها بهدف زيادة النمو والتوسع في الصناعات الكيميائية المتخصصة، موضحاً أن المشروع سيسهم في زيادة إيرادات الشركة وتعزيز ربحيتها، متوقعاً البدء بتنفيذ المشروع خلال العام 2025 وعلى أربع مراحل.

بدوره أعرب جونسون عن أهمية مشروع التوسع والذي سيساعد الشركتين على تحقيق أهدافهما طويلة الأجل والتي تتضمن زيادة الطاقات الإنتاجية لشركة برومين الأردن وتعزيز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن شركة ألبامارل الأمريكية اختارت توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال التوسع في شركة برومين الأردن لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر؛ البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، واستقرار التشريعات الأردنية، والميزة التنافسية لموقع الشركة الاستراتيجي والذي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوافر المواد الأولية من معادن البحر الميت وتحويلها إلى صناعات مشتقة، ووجود عمالة مؤهلة ومدربة.

وأكد جونسون أن الشراكة ما بين شركة ألبامارل الأمريكية وشركة البوتاس العربية والتي تمتد لما يزيد عن خمسة وعشرون عاماً كانت عاملاً رئيساً للاستثمار في شركة برومين الأردن وذلك بسبب العلاقة الإيجابية التي تم بنائها خلال تلك الأعوام ما بين الشركتين.

وأشارت السفيرة ليمبرت إلى أهمية هذا التوقيع في تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن، خاصةً من خلال فرص العمل التي سيوفرها للأردنيين، وأكدت على قوة الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة والأردن على مدار 75 عامًا.