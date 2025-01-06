بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

البرزنجي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

منذ 40 ثانية
البرزنجي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

وطنا اليوم:زار السفير العراقي في عمّان عمر البرزنجي، اليوم الاثنين، مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق، تخليداً لذكرى شهداء الجيش العراقي في معارك الـ 48، وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، وكان في استقباله مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية.
ووضع السفير العراقي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة أكاليلاً من الزهور على الصرح التذكاري للشهداء في المقبرة، وعزف الصدّاحون لحن الرجوع الأخير، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي.
وقال السفير العراقي: “إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ترتبط بعلاقات ذات جذور تاريخية منذ تأسيس الدولتين وعلى المستويات كافة، ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها باستمرار، من خلال التنسيق الموصول والعمل المشترك لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين.
يُشار إلى أن مقبرة شهداء الجيش العراقي تضم رفات 39 جندي من شهداء الجيش العراقي الذين نالوا شرف الشهادة على ثرى فلسطين، كما تضم رفات عدد من الضباط العراقيين ممن توفاهم الله أثناء تواجدهم في الأردن.
وحضر الزيارة مساعد الملحق العسكري العراقي وممثل الجالية العراقية في الأردن وأعضاء السفارة العراقية في عمّان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:23

حملة مشتركة للمياه والداخلية تفضي لردم 8 آبار مخالفة في معان

16:15

مصدر ينفي تىسجيل اصابة بالفيروس الصيني الجديد في الاردن

16:06

قرعة بطولة غرب آسيا للناشئات تضع النشميا مع السعودية والبحرين

15:33

مكافحة المخدرات تتعامل مع 25 ألف قضية تعاطي واتجار وترويج في 2024

15:22

توقيع اتفاقية شراكة بين البوتاس والبامارل الأميركية

15:16

إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف – أسماء

15:09

“المشهد الثقافي 2024” يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي

15:05

1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

14:59

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo.. تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع

14:55

أبو عبيدة: أبطال الضفة في قلب معركة طوفان الأقصى

14:49

سؤال نيابي حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج

14:22

الصفدي : الأردن وتركيا بحثا كيفية الدعم الحقيقي للإدارة الجديدة في سوريا

وفيات
وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)