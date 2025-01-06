البرزنجي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

وطنا اليوم:زار السفير العراقي في عمّان عمر البرزنجي، اليوم الاثنين، مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق، تخليداً لذكرى شهداء الجيش العراقي في معارك الـ 48، وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، وكان في استقباله مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قائد مدفعية المنطقة العسكرية الشرقية.

ووضع السفير العراقي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة أكاليلاً من الزهور على الصرح التذكاري للشهداء في المقبرة، وعزف الصدّاحون لحن الرجوع الأخير، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي.

وقال السفير العراقي: “إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق ترتبط بعلاقات ذات جذور تاريخية منذ تأسيس الدولتين وعلى المستويات كافة، ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها باستمرار، من خلال التنسيق الموصول والعمل المشترك لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين.

يُشار إلى أن مقبرة شهداء الجيش العراقي تضم رفات 39 جندي من شهداء الجيش العراقي الذين نالوا شرف الشهادة على ثرى فلسطين، كما تضم رفات عدد من الضباط العراقيين ممن توفاهم الله أثناء تواجدهم في الأردن.

وحضر الزيارة مساعد الملحق العسكري العراقي وممثل الجالية العراقية في الأردن وأعضاء السفارة العراقية في عمّان.