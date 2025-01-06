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حملة مشتركة للمياه والداخلية تفضي لردم 8 آبار مخالفة في معان

منذ دقيقتان
حملة مشتركة للمياه والداخلية تفضي لردم 8 آبار مخالفة في معان

وطنا اليوم:استكملت كوادر وزارة المياه والري / سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملاتها المتواصلة لضبط وردم آبار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة المحمدية بمحافظة معان.
وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ترافقها قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه، حيث تم ردم (8) من الآبار المخالفة المحفورة في أراضي خزينة الدولة تم الكشف عنها تقوم بسحب الآلآف الأمتار المكعبة من المياه لتزويد مزارع.
وبالتفاصيل، بينت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه وبناء على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية على مختلف المناطق لردم الآبار المخالفة، فقد نسقت كوادر الرقابة الداخلية الحملة، حيث تم ردم (8) آبار مخالفة محفورة في أراضي خزينة الدولة، لتزويد مزارع، ومصادرة 6 مولدات وحجزها، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، واحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الإعتداء على مصادر المياه جريمة، يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة، وغرامات مالية كبيرة.


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