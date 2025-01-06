مكافحة المخدرات تتعامل مع 25 ألف قضية تعاطي واتجار وترويج في 2024

وطنا اليوم:قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، إن الإدارة تعاملت مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة خلال العام 2024.

وأضاف القضاة أنه تم ضبط ما يزيد عن 27 مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، و3 آلاف كغم من مادة الحشيش المخدر، و262 كغم من الماريغوانا، و62 كغم من الكريستال، و33 كغم من الحشيش الصناعي و11 كغم ونصف من بودرة الجوكر، كما تم ضبط 13.5 كيلوغرام من مادة الهيروين، و2 كغم و965 غرام من مادة الكوكائين.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج خلال العام الماضي، 744 شخصا، فيما بلغ غ عدد الأنشطة التوعوية التي تم عملها بالتعاون مع الشركاء وبخاصة مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام 7179، وفقا للقضاة.