بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مكافحة المخدرات تتعامل مع 25 ألف قضية تعاطي واتجار وترويج في 2024

منذ دقيقتان
مكافحة المخدرات تتعامل مع 25 ألف قضية تعاطي واتجار وترويج في 2024

وطنا اليوم:قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، إن الإدارة تعاملت مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة خلال العام 2024.
وأضاف القضاة أنه تم ضبط ما يزيد عن 27 مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، و3 آلاف كغم من مادة الحشيش المخدر، و262 كغم من الماريغوانا، و62 كغم من الكريستال، و33 كغم من الحشيش الصناعي و11 كغم ونصف من بودرة الجوكر، كما تم ضبط 13.5 كيلوغرام من مادة الهيروين، و2 كغم و965 غرام من مادة الكوكائين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج خلال العام الماضي، 744 شخصا، فيما بلغ غ عدد الأنشطة التوعوية التي تم عملها بالتعاون مع الشركاء وبخاصة مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام 7179، وفقا للقضاة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:22

توقيع اتفاقية شراكة بين البوتاس والبامارل الأميركية

15:16

إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف – أسماء

15:09

“المشهد الثقافي 2024” يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي

15:05

1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

14:59

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo.. تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع

14:55

أبو عبيدة: أبطال الضفة في قلب معركة طوفان الأقصى

14:49

سؤال نيابي حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج

14:22

الصفدي : الأردن وتركيا بحثا كيفية الدعم الحقيقي للإدارة الجديدة في سوريا

14:15

وزير الخارجية التركي: منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدينا تنسيق مع الأردن

14:12

طهبوب: رفع دخل المواطن بكما جاء في الرؤية صار من الأمنيات

14:03

إصابة مباشرة لمبنى بسديروت جراء رشقة صاروخية من غزة

13:57

الأردن والأدوات السياسية

وفيات
وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)