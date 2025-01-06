إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وذلك اعتبارا من 31/12/2024.

وفيما يلي الاسماء:

1-ترفيع فضيلة الشيخ فخري محمد سالم الطراونه إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.

2-ترفيع فضيلة الشيخ د. بلال احمد ابراهيم اللطايفه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

3-ترفيع فضيلة الشيخ د. عبدالله علي مصطفى الفقيرالربابعه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

4-ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

5ـ ترفيع فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

6 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. نايل عطاالله ارشيد الدعسان الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

7 – ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

8- ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

9- ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

10 – ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

11 – ترفيع فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

12 – ترفيع ترفيع فضيلة الشيخ غيث عبدالقادر سالم العكايله الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

13 – ترفيع فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

14 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد راجح عبدالحميد كردي الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

15 – ترفيع فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الأحمد الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

16 – فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

17 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل احمد علي بني ياسين الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

18 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني عدنان علي الحسن الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

19 – ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

20 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. جعفر محمد عبدالقادر الصرايره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

21 – ترفيع فضيلة الشيخ عطاالله سالم عايد البدور الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

22 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود ابراهيم علي البشايره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة

23 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل نوح علي معابده الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

24 – ترفيع فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.

25 – ترفيع فضيلة الشيخ عبدالعزيز عوده محمد الحويطات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

26- ترفيع فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

27 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

28- ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

29- ترفيع فضيلة الشيخ مجدي كمال عبدالمجيد بلوط إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

30 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد مسلم جريد القراله إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

31 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. علال محمود مصطفى عطاطره إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى

32 – ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

33- ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

34 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. رافت محمد عبدالله المبيضين إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

35 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. حسني عوده سعود القرارعه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

36 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

37 – ترفيع فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

38 – ترفيع فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

39 – ترفيع فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

40 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس يوسف احمد العنانبه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

41 – ترفيع فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

42 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالده إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى

43 ـ فضيلة الشيخ د. محمد خير” ابراهيم يوسف درادكه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

44 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود احمد الزيود إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية

45ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد احمد ابو رمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

46 – فضيلة الشيخ فادي عشب محمد مهيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

47- ترفيع فضيلة الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

48- ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله محمد علي العتوم إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

49 – ترفيع فضيلة الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن ابوحماد إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

50ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

51 – ترفيع فضيلة الشيخ زياد شفقان مفرع الضرابعه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

52 – ترفيع فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

53 – ترفيع فضيلة الشيخ معن يوسف فلاح الصرايرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

54 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود زعل عبد خلف الحراسيس إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

55 – ترفيع فضيلة الشيخ نزار محمد عقله زريقات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

56 – ترفيع فضيلة الشيخ حسن محمد حسين شحادات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

57 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى رواشدة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

58 – ترفيع فضيلة الشيخ منذر عارف حسن البشر إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

59 – ترفيع فضيلة الشيخ عماد حسين على معابرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

60 – ترفيع فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

61 – ترفيع فضيلة الشيخ هاني كايد محمد الغنميين إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

62 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. ماجد سمير نزال مرجي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

63 – ترفيع فضيلة الشيخ احمد محمد عبد الرحيم الخرابشة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

64ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد محمود طالب ابو حسين إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة

65ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. مالك سعود عافي الجمعان إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

66- ترفيع فضيلة الشيخ احمد علي خليل كنعان إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

67- ترفيع فضيلة الشيخ احمد حسين محمود بني يوسف إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

68- ترفيع فضيلة الشيخ د. امين ياسين محمد الشقيرات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

69- ترفيع فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق محمد ابوهزيم إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة

70- ترفيع فضيلة الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

71 – ترفيع فضيلة الشيخ فادي نادر دوشان الماضي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

72ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. مروان محمد احمد بني احمد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

73 – ترفيع فضيلة الشيخ عمر عبد حسن العبداللات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

74 – ترفيع فضيلة الشيخ ادريس عجاج احمد العبداللات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

75 – ترفيع فضيلة الشيخ معتصم هاني محمود النسور إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

76 – ترفيع فضيلة الشيخ محمود محمد حسن العوامرة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

77 – ترفيع فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

78 – ترفيع فضيلة الشيخ حاكم عوده خلف السرحان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

79 – ترفيع فضيلة الشيخ اسامه محمد عبدالله العوضي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

80 – ترفيع فضيلة الشيخ يوسف سعيد يوسف خطيب إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

81 – ترفيع فضيلة الشيخ همام عبدالحافظ نهار الربطه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

82 – ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله خليل جبريل عيال سلمان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة

83 ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. معاويه محمد ابراهيم الضلاعين إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

84 – ترفيع فضيلة الشيخ انس عدنان يونس عبدالباري إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

85 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

86ـ ترفيع فضيلة الشيخ د. عباده احمد عبدالرحمن ابداح إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

87- ترفيع فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

88- ترفيع فضيلة الشيخ احمد محسن خلف بني خالد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

89 – ترفيع فضيلة الشيخ بلال سليمان خليل القريناوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

90 – ترفيع فضيلة الشيخ معتصم محمد ناصر روابده إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

91 ـ ترفيع فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم الى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

92 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

93 – ترفيع فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

94 – ترفيع فضيلة الشيخ محمد موسى داود عقل إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

95 – ترفيع فضيلة الشيخ معتصم صالح ابراهيم الحناوي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

96 – فضيلة الشيخ رعد محمد حسين الحجازي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

97 – ترفيع فضيلة الشيخ طارق ضيف الله زعل النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

98 – ترفيع فضيلة الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

99 – ترفيع فضيلة الشيخ سيف الدين عبدالرحمن رجب ابوالعز إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

100- ترفيع فضيلة الشيخ هاشم عبدالمهدى محمدهزايمه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

101 – ترفيع فضيلة الشيخ طلال محمد سالم الشوره إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

102 – ترفيع فضيلة الشيخ اسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.