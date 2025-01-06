1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي

وطنا اليوم:بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان العام الماضي لغايات تصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، 1.366 مليار دينار، مقابل 1.432 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 38320 شهادة، مقارنة مع 35638 شهادة بالعام 2023 وبنسبة زيادة 7.5 بالمئة.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي للعديد من الدول العربية والأجنبية بمقدمتها السعودية بعدد 11245 شهادة، تلتها الإمارات العربية المتحدة 4111، فالعراق 2795 ومصر 1179 ثم سويسرا بعدد 29 شهادة.

وبحسب المعطيات الإحصائية توزعت صادرات تجارة عمان على العراق بقيمة 691 مليون دينار، السعودية نحو 113 مليون دينار، مصر 105 ملايين دينار، الإمارات 82 مليون دينار، ثم سويسرا بنحو 50 مليون دينار.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال العام الماضي، ما قيمته 687 مليون دينار والصناعية نحو 291 مليون دينار، والزراعية نحو 188 مليون دينار، والعربية بقيمة 91 مليون دينار، والبقية لأنواع أخرى.

يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم الشهادة من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريفة الجمركية الخاصة بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا لفاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.