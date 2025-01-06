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سؤال نيابي حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج

منذ دقيقة واحدة
سؤال نيابي حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج

وطنا اليوم:وجهت النائب هدى حسين العتوم، الاثنين، اسئلة نيابية لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام.
وتاليا نص الأسئلة النيابية الموجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي:

“سندًا لأحكام المادة ٩٦ من الدستور وعملاً بأحكام المادة ١٢٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي:

١- ما هي مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام؟

٢- كم تبلغ قيمة المنح والمساعدات والهبات التي تموّل المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام؟ وما هو مصدر كل منها؟

٣- ما هي البنود التي تنفق عليها موازنة المركز الوطني؟

٤- كم تبلغ مجموع موازنة المركز الوطني للمناهج من الموازنة العامة والمنح والمساعدات الخارجية وأي مصادر أخرى في السنوات الخمس الأخيرة، لكل سنة على حدة؟

٥- ما هو سلم الرواتب المعتمد في المركز الوطني؟

٦- كم تبلغ قيمة الحوافز والمكافآت والإضافي وأي مبالغ إضافية على سلم الرواتب سنويًا للعاملين في المركز؟

٧- كم تبلغ مجموع المبالغ التي تصرف لأعضاء تأليف المناهج (الإشراف، رئاسة الفريق، المدقق، عضوية التأليف)؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي بذلك.”


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