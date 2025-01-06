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الصفدي : الأردن وتركيا بحثا كيفية الدعم الحقيقي للإدارة الجديدة في سوريا

منذ 23 ثانية
الصفدي : الأردن وتركيا بحثا كيفية الدعم الحقيقي للإدارة الجديدة في سوريا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن سيزيد من وتيرة التعاون مع تركيا لتقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، ولمواجهة التحديات في المنطقة.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة التركية أنقرة، أن أمن سوريا واستقرارها أمن واستقرار للمنطقة، ورسالة الأردن وتركيا واضحة في دعم الشعب السوري وإرادته، وفي إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن بناء مستقبل يشارك كل السوريين في صياغته.
وأوضح أن الأردن وتركيا بحثا كيفية الدعم الحقيقي للإدارة الجديدة في سوريا، والتنسيق في توفير الخدمات الأساسية.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن وتركيا بحثا سبل توفير الكهرباء لسوريا، حتى يحصل المواطن السوري على حقه بالعيش الآمن في بلده.
وأكد أن الأردن وتركيا يرفضان العدوان الأسرائيلي والتصعيد في سوريا.
ولفت إلى أن البلدين يرفضان العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث فشل المجتمع الدولي كله في أن يحمي حقوق الإنسان، وأن يحمي الشعب الفلسطيني في أن يعيش بأمن وكرامة على أرضه.


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