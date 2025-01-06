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وزير الخارجية التركي: منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدينا تنسيق مع الأردن

منذ دقيقة واحدة
وزير الخارجية التركي: منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدينا تنسيق مع الأردن

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، إنه منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدى بلاده تنسيق مع الأردن.
وأضاف هاكان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أنقرة، أن الاستقرار في سوريا مهم، وكذلك تقديم الدعم للإدارة الجديدة.
وأكد أن تركيا والأردن متفقتان فيما يخص استقرار سوريا وإعادة إعمارها ووحدتها واستقلالها، حيث جرى الاتفاق على وضع خارطة طريق لتقديم الدعم للشعب السوري بالتنسيق مع السوريين.
وأشار هاكان إلى أنه تم مناقشة مكافحة الإرهاب مع الأردن، بالإضافة إلى التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام.
وبين أنه سيكون هناك اجتماعات مقبلة بين تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان من أجل مناقشة الأوضاع.
وقال الوزير التركي: “نحن في تضامن تام مع الأردن ونبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف العدوان في غزة”.


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