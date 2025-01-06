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إصابة مباشرة لمبنى بسديروت جراء رشقة صاروخية من غزة

منذ 49 ثانية
إصابة مباشرة لمبنى بسديروت جراء رشقة صاروخية من غزة

وطنا اليوم:أصيب منزل بمستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة، الاثنين، بأحد 3 صواريخ رُصد إطلاقها من شمال غزة على مستوطنات محاذية للقطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذيتين لقطاع غزة.
ولاحقا أضاف: “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في سديروت ونير عام، تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية عبرت من شمال قطاع غزة”.
وفي السياق، أفادت محطات التلفزة الإسرائيلية عن أصوات انفجارات وقعت خلال محاولة اعتراض الصواريخ.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أصاب منزلا في سديروت.
ورغم 15 شهرا من الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من عشرات آلاف الإسرائيليين سكان المستوطنات المحاذية لغزة إخلاء المستوطنات مع بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين يقيمون في فنادق موزّعة على أنحاء مختلفة من دولة الاحتلال على نفقة الحكومة الإسرائيلية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى مستوطناتهم.


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