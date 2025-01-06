الأمن: ضبط شخص أقدم على قتل ابنه وإصابة زوجته

وطنا اليوم:أقدم شخص مساء الأمس على إطلاق النار على ابنه وزوجته في محافظة الزرقاء، إذ نتج عن الحادثة وفاة الابن وإصابة زوجته، حيث تم نقل الوفاة وإسعاف المصابة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت حالة حالتها بالمتوسطة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من ضبط الجاني وبوشرت التحقيقات