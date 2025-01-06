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مباحثات أردنية تركية حول تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية

منذ 49 ثانية
مباحثات أردنية تركية حول تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما وتم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية وخاصةً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين .


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