بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وفاة الطفل الثامن بغزة بسبب البرد القارس

منذ 11 دقيقة
وفاة الطفل الثامن بغزة بسبب البرد القارس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، وفاة الطفل يوسف أحمد أنور كلوب، الذي لم يتجاوز عمره 35 يومًا، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعاني منه قطاع غزة.
وأشارة الوزارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”في بيان صدر عنها، أن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:53

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه مع بداية العام الجديد

11:49

2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024

11:41

الصفدي: استكمال قراءة تقارير ديوان المحاسبة الاثنين القادم

11:28

بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

11:24

قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة تدخل إلى سوريا

11:15

وثائق استخباراتية تكشف عن إعدام نظام الأسد 96 كادرا من حركة حماس دون محاكمات

11:07

مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

11:00

الحياري: المصفاة تعيد تعبئة 35 مليون أسطوانة غاز منزلي خلال العام 2024

10:19

وفيات الاثنين 6-1-2025

10:14

أونروا : مشاورات متزايدة مع الأردن قبل حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية

10:10

عمرو: الارتفاع الذي طرأ على سعر مادة القهوة محلياً طفيف

09:59

18 عاماً من التخطيط.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال حسن نصرالله

وفيات
وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)