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2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024

منذ 22 دقيقة
2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024

وطنا اليوم:أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الحالات التي تم خلالها الحصول على الخدمات الضريبية التي تقدمها الدائرة إلكترونياً من قبل المكلفين خلال العام الماضي 2024 بلغت 2.6 مليون مقارنة ب 2.3 مليون حركة تم الحصول خلالها على الخدمات الضريبية الكترونيا خلال عام 2023.بنسبة زيادة 10%
وقال ان الدائرة قامت بالتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمكلفين من خلال الموقع إلكترونيا إلى أن أصبح معظم خدماتها الضريبية يتم تقديمها الكترونيا على مدار الساعة دون حدوث أي انقطاع في تقديم الخدمات وبذلك أصبحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة رقمية في المملكة.
وأوضح أبو علي ان التعامل مع خدمات الدائرة الكترونيا في تزايد مستمر وهناك تراجع واضح في الحصول على خدمات الدائرة وجاهيا وكذلك شهدت مكاتب الدائرة تراجع ملحوظ في عدد المراجعين وجاهيا، وهذا مؤشر ودليل واضح على نجاح الدائرة في تقديم خدماتها الكترونيا والتي تغني المكلفين عن مراجعة الدائرة شخصيا.
وبين أن دائرة ضريبة الدخل “قامت بتمكين المواطنين ممن ليس لديهم ارقام ضريبية الحصول على الرقم الضريبي لأول مرة الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وكذلك الحصول على اسم مستخدم ورقم سري من خلال موقع الدائرة الالكتروني دون الحاجة إلى مراجعتها.
ويشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس أب على هاتف رقم 062222130 أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات وللمساعدة بسير إجراءات معاملات المكلفين إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن. والبريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo.


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