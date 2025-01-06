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بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

منذ 44 دقيقة
بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

وطنا اليوم:اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، على حيثيات تشغيل ونقل المسافرين من مركز النقل الدولي للركاب، الذي بدأت عملية التشغيل فيه اليوم الخميس بالعاصمة.
واستمع الشبيلات، خلال لقائه أصحاب مكاتب السفريات الخارجية وحافلات النقل الدولي، ومكتب ائتلاف السفريات الخارجية الذي أنشئ لغايات تشغيل المركز، إلى أبرز الملاحظات على عمليات تشغيل المركز، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا النمط من عمليات النقل أسوة بالعديد من دول العالم، بما يضمن عدم عشوائية نقل المسافرين برا من وإلى الأردن.
وبين أن مركز النقل الدولي سيكون بمثابة مركز انطلاق ووصول بري على غرار حركة المسافرين في المطارات، مشيراً إلى أن المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات الدولية من وإلى المملكة، ومن المعابر البرية كافة، ضمن مسارات خاصة للمركبات العراقية والسورية والسعودية، على أن تقوم تلك المركبات بالمبيت في المركز حال عدم وجود ركاب.
والتقى الشبيلات، السائقين واستمع إلى مطالبهم وإلى تفاصيل حركة وسائط النقل الدولي عبر المسارات الجديدة التي تم تحديدها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وإدارة السير، ومحافظة العاصمة، وشركة المركز الموحد التابعة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأطلع كذلك على طريقة الحصول على “منافست” لكل مركبة، وهو كشف خاص يصدر من مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي ببيانات المركبة والركاب.


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