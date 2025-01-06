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قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة تدخل إلى سوريا

منذ 48 دقيقة
قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة تدخل إلى سوريا

وطنا اليوم:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسل الأردن اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا، في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها الشقيقة سوريا، وتأكيدا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.
وتتضمن المساعدات 300 طن من المواد الإغاثية الأساسية تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية، أغطية ومواد تدفئة، والتي سيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على كافة المناطق السورية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي، في بيان صادر عن الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات جلالة الملك، وانطلاقاً من الواجب الإنساني الذي يحرص الأردن على الوفاء به تجاه الأشقاء.
وأشار إلى أن التعاون مع القوات المسلحة الأردنية يضمن سرعة وكفاءة إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وأضاف الشبلي أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة الهاشمية على تعزيز التضامن العربي والإقليمي، ومواصلة الجهود الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.


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