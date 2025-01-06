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مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

منذ ساعة واحدة
مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

وطنا اليوم:أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.
وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.
وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وفقا لما ذكرته تقارير محلية.


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