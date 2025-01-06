الحياري: المصفاة تعيد تعبئة 35 مليون أسطوانة غاز منزلي خلال العام 2024

الحياري: نحو 195 ألف أسطوانة تم إصلاحها في ورشة الأسطوانات داخل المصفاة خلال 2024

الحياري: شطب نحو 43 ألف أسطوانة خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 64 بالمئة عن العام 2023

الحياري: المصفاة تعتمد أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل تعبئة أسطوانات الغاز

وطنا اليوم:كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن أبرز إنجازات الشركة الأردنية للغاز، المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية، خلال العام 2024.

وأشار الحياري إلى أن عدد أسطوانات الغاز المنزلي سعة 12.5 كغم التي تم تعبئتها خلال العام 2024 بلغ نحو 35 مليون أسطوانة، مقارنة مع نحو 34 مليون أسطوانة في العام 2023، مما يعكس زيادة واضحة في حجم الإنتاج.

وأضاف أن عدد أسطوانات الغاز سعة 50 كغم التي تم تعبئتها خلال العام 2024 بلغ 2989 أسطوانة.

وفيما يتعلق بالصيانة والإصلاح، أوضح أن إجمالي عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها في ورشة الأسطوانات بلغ نحو 195 ألف أسطوانة خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 13 بالمئة عن العام 2023، الذي سجل فيه عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها نحو 170 ألف أسطوانة.

وفي سياق متصل، أشار الحياري إلى أن الشركة قامت بشطب نحو 43 ألف أسطوانة خلال العام 2024، بزيادة نسبتها 64 بالمئة مقارنة مع العام 2023، الذي شهد شطب نحو 30 ألف أسطوانة، كما تم بيع 109 آلاف أسطوانة بسعة 12.5 كغم خلال العام 2024.

أما فيما يتعلق بكميات الغاز المسال المستورد، فقد بلغت إجمالي الكميات المستوردة بواسطة البواخر نحو 387 ألف طن خلال العام 2024، مما يعكس استمرار الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال.

وأكد المهندس الحياري أن هذه الإنجازات تعكس التزام الشركة بتعزيز عملياتها التشغيلية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، ضمن إطار رؤيتها لتحقيق الاستدامة والتطوير المستمر.

وأضاف المهندس الحياري أن السلامة تأتي على رأس أولويات الشركة، حيث تعتمد الشركة أعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل عملها.

وأوضح أن عملية فحص أسطوانات الغاز تمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ من الفحص البصري لاكتشاف أي عيوب أو تلف، يليها اختبار الضغط الهيدروليكي لضمان سلامة الأسطوانة وقدرتها على تحمل الظروف التشغيلية، ثم التأكد من سلامة الصمامات والأجزاء الأخرى قبل تعبئتها.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول أسطوانات آمنة تمامًا إلى المستهلكين، بما يتماشى مع التزام الشركة بالحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.

وشدد الحياري على أن رؤية الشركة الأردنية للغاز ترتكز على تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، مع الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة مع العملاء.

وأكد أن الشركة تستثمر بشكل مستمر في تطوير بنيتها التحتية والتقنيات المستخدمة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على أعلى المستويات لضمان تحقيق الكفاءة والسلامة في جميع عملياتها