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أونروا : مشاورات متزايدة مع الأردن قبل حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية

منذ ساعتين
أونروا : مشاورات متزايدة مع الأردن قبل حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، إنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من المشاورات بين الوكالة والأردن؛ وذلك قبل دخول حظر عملها في الأراضي الفلسطينية نهاية كانون الثاني الحالي.
وأضاف أبو حسنة “، أن تنسيق “أونروا” مع الأردن متواصل على مدار الساعة، حيث إنّ الأردن له دور متقدم في الدفاع عن الوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 على حظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
وأشار المستشار إلى وجود تحركات دولية وإقليمية منها مصر، فلسطين، السعودية، بالإضافة إلى تحركات مع جامعة الدول العربية.
وزارة الخارجية الإسرائيلي أبلغت في 4 تشرين الثاني 2024، الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع (أونروا)، عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.
وتأسست الوكالة عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.


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