عمرو: الارتفاع الذي طرأ على سعر مادة القهوة محلياً طفيف

وطنا اليوم:اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان الارتفاع الذي طرأ على مادة سعر القهوة بالسوق المحلي طفيف وحسب العلامة التجارية.

ولفت عمرو في تصريح أن انعكاس الارتفاع الذي طرأ على اسعار مادة القهوة يبلغ نحو ٣٠ بالمئة على الخام الامر الذي لم ينعكس بشكل كبير على مادة القهوة المحمصة.

واشار عمرو الى ان ارتفاع مادة القهوة يعود الى موجة الجفاف التي أصابت الدول المنتجة ومنها البرازيل وفيتنام موضحا ان سعر مادة القهوة ارتفع عالميا منذ نحو عام تقريبا.

وبين عمرو ان مادة القهوة تحكمها عمليات العرض والطلب العالمي حيث أن من الممكن أن تنخفض عالميا مع إنتاج المحاصيل الجديدة في دول المنشأ

وتعرضت الدول الرئيسية المنتجة للبن، مثل البرازيل، كولومبيا، وفيتنام، لتقلبات مناخية أثرت سلبًا على المحاصيل، أدت موجات الجفاف والفيضانات إلى تراجع الإنتاج، مما تسبب في شح عالمي في معروض القهوة.

كما ارتفعت تكاليف الشحن الدولي بسبب زيادة أسعار الوقود والتحديات اللوجستية، ازدادت تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة في الدول المنتجة