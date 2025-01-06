مكتب نتنياهو: حماس لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية قوله؛ إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها دولة الاحتلال تضم أسماء 34 أسيرا إسرائيليا لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول؛ إن إبرام الاتفاق مرهون بموافقة الاحتلال على الانسحاب من القطاع الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الدائم، مبينا أن حماس لا ترى تجاوبا من إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار.

وفي المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ إنه “خلافا للادعاءات”، لم ترسل حماس “قائمة بأسماء المحتجزين حتى هذه اللحظة”.

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد؛ إن “مصدرا في إسرائيل أكد له أن حماس وافقت على قائمة بأسماء 34 أسيرا، تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، لكن حماس لم توضح من منهم على قيد الحياة ومن مات”.

وأشار إلى أن “إسرائيل هي التي قدمت القائمة، وأن حماس أبدت استعدادها لقبولها مقابل ثمن مناسب”، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير أمريكية أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، بصدد المشاركة في جولة مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

والسبت، قالت حركة حماس؛ إن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، استؤنفت يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الحركة في بيان، إلى سعيها لوقف تام لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في مناطق القطاع كافة.

وأكدت “الجدية والإيجابية في السعي للوصول إلى اتفاق في أقرب فرصة، بما يحقق طموح وأهداف شعبنا الصابر المرابط، وأهمها وقف العدوان، وحماية شعبنا في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال”.

وشددت الحركة على ضرورة عدم التعاطي مع المعلومات والتسريبات مجهولة المصادر، التي تنشرها بعض الجهات، بهدف التشويش وزيادة الضغط وإرباك الحاضنة الشعبية.

من جانبه، قال مصدر مطلع للقناة 12 الإسرائيلية؛ إن فريقا إسرائيليا غادر صباح الجمعة إلى قطر، لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حماس.

وأضاف المصدر، أن ثمة تقدما في المباحثات، ولكن هناك فجوات بين الأطراف، ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.