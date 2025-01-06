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وفاة وإصابات بحوادث سير مختلفة في الأردن

منذ 3 ساعات
وفاة وإصابات بحوادث سير مختلفة في الأردن

وطنا اليوم:شهدت الطرق الداخلية والخارجية عدة حوادث مرورية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، وفقا للتقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام.
ووقع حادث تدهور مركبة يوم أمس الأحد في محافظة مأدبا، أدى إلى وفاة شخص، حيث تواجدت كوادر المرور للتعامل مع الحادث.
وصباح الاثنين، تدهورت مركبة قرب الجسر المعلق في العاصمة عمان، ما أدى إلى اصطدامها بثلاث مركبات أخرى.
الحادث أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى المستشفى، فيما تم رفع الأثر المروري سريعًا دون وجود معوقات.
كما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين قبل جسر الأزرق، وأسفر عن ثلاث إصابات تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.
وأرجع التقرير المروري الأسباب الرئيسية إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، إضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.
ودعت مديرية الأمن العام سالكي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، خاصةً في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة، وعدم التردد في طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) عند الضرورة.


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