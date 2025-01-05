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شركات توزيع سجائر تمتنع عن تزويد المحال بالسجائر

6 يناير 2025
شركات توزيع سجائر تمتنع عن تزويد المحال بالسجائر

وطنا اليوم_اكد اصحاب محال سوبر ماركت ومحال مختصة ببيع السجائر ان بعض شركات توزيع السجائر قامت خلال امس بالامتناع عن تزويد المحال بالسجائر.

 

ولفت اصحاب المحال إلى أن شركات توزيع السجائر توقفت امس عن تزويد المحال التجارية بالسجائر بحجة انها سترتفع اسعارها.

 

و أكد الناطق الرسمي باسم الضريبة، موسى الطراونة خلال وقت سابق على أن الضريبة الرسمية التي تم وضعها على الدخان بلغت 100 فلس فقط حسب قرار مجلس الوزراء.

 

ولفت الطراونة الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا علم لها بزيادة أسعار الدخان بمقدار 25 قرشاً، مشيراً إلى أن السعر الأدنى لأي صنف دخان أصبح 170 قرشاً.

 

صاحب احد محلات السوبر ماركت في عمان الغربية عمار اكدان شركات توزيع السجائر اوقفت توزيع السجائر على المحال التجارية امس بحجة ان اسعارها سترتفع خلال الايام المقبلة.

 

ولفت عمار الى ان سوق السجائر سادته حالة من الفوضى امس بسبب عدم وضوح الرؤية ان السجائر سترتفع ام لا.

 

صاحب احد محال بيع القهوة مراد عامر أكد ان شركات توزيع السجائر توقفت عن تزويد محال بيع القهوة امس بالسجائر موضحا انه وحسب الاتصالات مع شركات التوزيع تؤكد انه يوجد رفع اخر على السجائر.

 

واكد الموظف في احد المقاهي ماجد ان شركات توزيع السجائر توقفت عن تزويد المحال التجارية والمقاهي امس بمادة السجائر موضحا ان توقف التزويد غير واضح. يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نشرت في أيلول الماضي، الأسعار النهائية لجميع أصناف السجائر المتداولة في الأردن. وكان وجه مدير عام الدائرة، حسام أبو علي، كتبًا رسمية إلى كافة شركات السجائر، طالبًا منها الالتزام الصارم بالأسعار المحددة للمنتجات التي تقوم بتصنيعها.

 

وأكد على ضرورة التزام الشركات والموزعين بعدم تجاوز قيمة الزيادة المحددة بـ100 فلس لكل علبة سجائر.


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