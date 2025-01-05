مدينة الرمثا تستقبل ابنها البروفيسور مأمون حمادشة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_استقبلت مدينة الرمثا بحفاوة العالم الأردني البارز البروفيسور مأمون حمادشة، الذي حقق إنجازًا عالميًا بتطوير أول علاج عربي للتليف القلبي. شهد الاستقبال حضور الآلاف من أبناء المدينة، بالإضافة إلى نواب الرمثا، رئيس البلدية، وشيوخ ووجهاء المنطقة.

تخلل الحفل تكريمًا للبروفيسور حمادشة من عدة جهات، منها بلدية الرمثا، غرفة التجارة، نادي الرمثا، وعدد من المؤسسات الأخرى. كما نظمت عشيرة الحمادشة مأدبة عشاء تكريمية، تبعها فقرات فنية فلكلورية مستوحاة من تراث الرمثا.

يواصل الدكتور حمادشة دعم وطنه بسخاء من خلال التبرعات التي بلغت 250 ألف دولار، والتي وُزعت لدعم مشاريع مختلفة، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا، إنشاء حديقة عامة في الرمثا، مستشفى الرمثا الحكومي، والهيئة الخيرية الهاشمية.

البروفيسور مأمون حمادشة، أحد أبناء لواء الرمثا، يعدّ من أبرز الخبراء في الكيمياء الصيدلانية والابتكار الطبي. نجح في تطوير علاج ثوري لمرض اعتلال عضلة القلب الناتج عن ترسبات أميلويد الترانسثيريتين، المعروف بـ”زهايمر القلب”. هذا الابتكار نال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ليكون حمادشة أول عالم عربي يحقق هذا الإنجاز.