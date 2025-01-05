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الملك يعزي ولي العهد السعودي في وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

6 يناير 2025
الملك يعزي ولي العهد السعودي في وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

وطنا اليوم_ بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وأعرب جلالته في البرقية بإسمه وبإسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.


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