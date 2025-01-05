بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

مناصب شاغرة

5 يناير 2025
مناصب شاغرة

وطنا اليوم_بقلم زهدي جانبك

مجلس الوزراء يقرر السماح بأن لا يقتصر تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية على وزير الاتصال الحكومي وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

وذلك لأن: “ضمان استقلالية الإعلام الرسمي ركيزة أساسية في تحقيق التحديث السياسي المنشود”

عزيزي القاريء: ضع خطين تحت: “ضمان استقلالية الاعلام”. 

وثلاث اربع خطوط او خمسة تحت: “أو من يسميه رئيس الوزراء” ….. وليس مجلس الوزراء؟؟؟؟؟؟

الترجمة الاردنية للخبر: 

“دولتك، البل يوم تهج ، تهج على أهلها، الولد هاليومين بتخرج من الجامعة، ولد ذكي ويعجبك وخلص هندسة اتصالات باربع سنين ونص، بالله عليك تحجزلنا شاغر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، وإذا صار رايح، انا بقنعوا يقبل رئيس مجلس إدارة بترا، بشرط تشكروه على قبول الوظيفة… ” بالله عليك دولتك لا تفشلنا قدام ام العيال صرت حاكيلها انك عينت الولد” … 

التحليل: 

بعد ان عجزت الادمغة الحكومية عن ابتكار المزيد من الهيئات المستقلة بعد ان اصبحت يتبع لكل وزارة هيئتين ثلاث … تفتق ذهنهم الآن عن استحداث وظائف داخل هذه الهيئات والمؤسسات… 

سؤال للحج ابو جاد: هل هذه وظائف حرجة حج؟؟؟ عشان نعرف كيف ستسمي من يشغلها… 

سؤال الى وزير الاتصال: ” هل هذا اعتراف منك بأن وجودك بهذين المنصبين يضعف استقلاليتهما؟؟؟؟ 

وعندما يقوم الرئيس بتسمية من يشغلهما ، ستتحقق الاستقلالية؟؟؟؟

قاعدة: 

الوزير موظف عام براتب ، ترؤسه لأي مجلس إدارة مؤسسة أو هيئة أو شركة حكومية تابعة له، يجب ان يكون بدون راتب او اي نوع من انواع المكافآت والحوافز المالية… فهذا من ضمن واجباته الإشرافية كوزير… بدون لف ولا دوران. 

والايام بيننا والميه بتكذب الغطاس

ملاحظة اخيرة:

بلغ عدد الهيئات المستقلة في موازنة 2024 26 هيئة مستقلة موازنتها مليار و662 مليون دينار…. وبلغت قيمة إجمالي إيراداتها 852 مليون دينار، ما يعني أن العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات والهيئات بلغ 810 ملايين دينار. وهذا يعيد تذكيري بمقولة احد المسؤولين الاردنيين (لن ندفع فواتير عهركم)…


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:00

وفاة الطفل الثامن بغزة بسبب البرد القارس

11:53

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه مع بداية العام الجديد

11:49

2.6 مليون حالة استخدام لخدمات الضريبة إلكترونيا عام 2024

11:41

الصفدي: استكمال قراءة تقارير ديوان المحاسبة الاثنين القادم

11:28

بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

11:24

قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة تدخل إلى سوريا

11:15

وثائق استخباراتية تكشف عن إعدام نظام الأسد 96 كادرا من حركة حماس دون محاكمات

11:07

مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

11:00

الحياري: المصفاة تعيد تعبئة 35 مليون أسطوانة غاز منزلي خلال العام 2024

10:19

وفيات الاثنين 6-1-2025

10:14

أونروا : مشاورات متزايدة مع الأردن قبل حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية

10:10

عمرو: الارتفاع الذي طرأ على سعر مادة القهوة محلياً طفيف

وفيات
وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)