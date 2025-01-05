وفاة شاب في الرويشد إثر تعرضه لصاعقة رعدية

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوفاة شخص بمنطقة الرويشد إثر إصابته بشكل مباشر بصاعقة رعدية أدت لوفاته.

وذكر محافظ المفرق فراس ابو الغنم أن الشاب نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لاحقاً.

يذكر أن منطقة الرويشد تشهد هطول زخات رعدية من الأمطار يصاحبها تساقط حبات البرد نتيجة تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع استمرار تأثر تلك المناطق هذه الليلة بحالة من عدم الاستقرار، لذا تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً.