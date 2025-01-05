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الملكة رانيا تتفقد مشاريع تنموية في جرش

5 يناير 2025
الملكة رانيا تتفقد مشاريع تنموية في جرش

وطنا اليوم:اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في جرش على عمل جمعية درب النور للتنمية المجتمعية، والتقت عدداً من الشابات والشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية الحاصلين على دعم من جلالتها.
وفي بداية الزيارة استمعت جلالتها إلى شرح من رئيسة الجمعية السيدة نور بنات حول البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية مع المجتمع المحلي في جرش وتجولت جلالتها في بيت الأصيلات للضيافة التابع للجمعية والذي أسس بهدف تقديم تجربة مميزة للمطبخ الريفي المحلي وغيرها من المنتجات الأخرى.
كما اطلعت جلالتها على عملية عصر زيت الزيتون وتطورها عبر السنوات بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من المنتجات المحلية، وشاركت جلالتها في تحضير السماق.
وخلال لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، استمعت جلالتها إلى شرح حول إنجازات الجمعية التي تأسست عام 2020 وخططها المستقبلية لتعزيز مشاركة الشباب في المبادرات التي لها أثر إيجابي على المجتمع.
كما التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله عدداً من شابات وشباب محافظة جرش من أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة القائمة والتي دعمتها جلالتها.
وتبادلت جلالتها الحديث مع الحضور حول مشاريعهم وكيف ساهمت في توفير فرص عمل، ومدى موائمة المشاريع للاحتياجات المجتمعية وزوار المنطقة وما يمكن ان يبرز المنتجات الريفية الزراعية أو الحرفية في جرش.


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