وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 .

وسيبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 16-2-2025، وتدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.

أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025