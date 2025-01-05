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توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

5 يناير 2025
توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025 .
وسيبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 16-2-2025، وتدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 23-2-2025.
أما الجامعات والكليات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 23-2-2025، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 2-3-2025


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