السفير القطري يعزي بوفاة سمو الأميرة ماجدة رعد (صور)

وطنا اليوم:قدم سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني واجب العزاء بوفاة، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد.

وكتب السفير آل ثاني على صفحته الرسمية في الانستغرام:

قدمت واجب العزاء بوفاة، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد.

ونيابة عن سفارة دولة قطر في الاردن، أرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، والأسرة الهاشمية الكريمة صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، وأسأله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون