بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أبو السعود: خطة طويلة الأمد لمواجهة شح المياه واستمرار تغير المناخ

منذ 25 ثانية
أبو السعود: خطة طويلة الأمد لمواجهة شح المياه واستمرار تغير المناخ

وطنا اليوم:ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر في جلستين منفصلين، اليوم الأحد، إستراتيجية وزارتي الاستثمار والمياه الري.
وقال المعشر، إن اللجنة تهدف من اجتماعيها إلى الإطلاع على استراتيجية وزارتي الاستثمار والمياه ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.
بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ترويج الاستثمار من خلال الميزة التفاضلية واستقطاب الاستثمار الخارجي وتغيير الصورة النمطية وتحفيز المستثمرين عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح، أن استراتيجية الوزارة تهدف لتحسين رحلة المستثمر، بدءا من مرحلة الفكرة الاستثمارية لتتضمن مراحل المشروع الاستثماري والخاصة بالتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه الاقتصادي، إلى مرحلة الاستمرارية والتوسع في استثماراته، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.
وبين الغرايبة أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار المحلي، لافتا إلى أن مشروع باص التردد السريع “عمان -الزرقاء” أول مشروع لهذه الشراكة.
وأكد دور الوزارة في تعزيز الاستثمار من خلال إعداد دراسات جدوى تحفز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، حيث ناقشت إستراتيجية الوزارة وأبرز مشاريعها.
من جهته، أكد أبو السعود، أن استراتيجية الوزارة وضعت لتحقيق الأمن المائي، وتتضمن بناء خطة طويلة الأمد لمواجهة شح المياه واستمرار تغير المناخ وزيادة التعداد السكاني.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إدارة أمثل لموارد المياه الحالية وتحسين التزويد المائي من مصادر غير تقليدية واستدامته مثل مشروع الناقل الوطني وتحقيق الغاية منه بأقل تكلفة ممكنة.
ولفت أبو السعود إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى خفض الفاقد المائي وحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من خلال إنفاذ القوانين والأنظمة بشكل صارم للحفاظ على تلك المصادر واستدامتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

ستاد الملك عبدالله الثاني يعود لاستقبال المباريات

16:15

الأشغال: عبث وسرقة لوحات كهرباء يسبب بانقطاع التيار على الطرق الخارجية

16:08

المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع

16:06

وزير الخارجية السوري يبحث بالدوحة قضايا إستراتيجية ورفع العقوبات

15:55

بعد صبره على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً.. وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي

15:53

قرار أردني وطني عروبي

15:19

الاحتلال يفرج عن الطبيب الاردني البلوي

15:13

المرصد : مصنع في إربد يفصل 38 عاملاً وعاملة

15:09

التربية تنفي تحويل التعليم عن بعد بسبب تفشي وباء في الصين

15:04

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن

14:46

عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

14:44

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب

وفيات
وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025