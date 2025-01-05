الأشغال: عبث وسرقة لوحات كهرباء يسبب بانقطاع التيار على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:تتعرض لوحات كهرباء على الطرق الخارجية للعبث والسرقة ما يسبب انقطاعا في إنارة العديد من المناطق الخارجية في المملكة، وفقا لوزارة الاشغال العامة والاسكان.

وقال المحارمة، الأحد، إنّ هناك عمليات عبث للوحات وخطوط نقل كهربائية على بعض الطرق الخارجية بغرض السرقة في بعض الأحيان، حيث إنّ أبرز الطرق هي “عمّان التنموي، وطريق البحر الميت باتجاه عمّان، وطريق عمّان جرش – إربد”.

وتدرس وزارة الأشغال حلولا فنية وهندسية للحد من العبث الذي تتعرض له شبكة إنارة الطرق، مما يعطل إنارتها ويكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة ومتوالية، حيث تستبدل الوزارة الكوابل النحاسية بكوابل الألمنيوم، ودراسة استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في إنارة الطرق.

وبحسب الوزارة، فحالات العبث والاعتداء على وحدات الانارة وكوابل التوصيل واللوحات الكهربائية، تقع أحياناً بهدف سرقة الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية، أو بهدف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأحيانا عبث دون مبرر وغير مفهوم.

وتعرضت 5 لوحات كهربائية قبل نحو شهرين من خلال إطلاق النار عليها على طريق البحر الميت مما أدى لتعطل الإنارة على الطريق والذي سيحتاج لتكاليف باهضة لصيانته، وهو الأمر الذي يتكرر في كافة المناطق ويؤدي الى تكرار شكاوى المواطنين من تعطل إنارة عدد من الطرق.

وكان وزير الأشغال ماهر أبو السمن، قد وجه العاملين في إدارة الطرق لوضع دراسة فنية وقانونية شاملة للحد من الاعتداء على إنارة الطرق، التي تتزايد شكاوى تعطلها على عدد كبير من طرق المملكة.