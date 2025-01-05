المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع

وطنا اليوم:استمراراً للجهود الإنسانية والعلاجية التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، نظمت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/80، اليوم الأحد، حملة تبرع بالدم لصالح وزارة الصحة في قطاع غزة ليصار نقلها إلى مستشفيات القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن الحملة تأتي في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم هذه الحملات في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المستشفيات المحلية للقطاع لدعم صمودهم وإغاثتهم إنسانياً.

وفي سياق متصل قامت كوادر المستشفى بتوزيع مساعدات طبية وعلاجية وذلك وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة. والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب على القطاع.

بدورهم، أعرب ممثلو الوزارة في القطاع عن عميق شكرهم وامتنانهم للقيادة الأردنية الحكيمة وطواقم المستشفى على هذه اللفتة الكريمة وتبرعهم بالدم لصالح مرضى القطاع التي تعبر عن وحدة التلاحم الأردني الفلسطيني.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 18,582 ألف مراجع منذ بدء مهامه في 30 تشرين الأول 2024