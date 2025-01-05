بعد صبره على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً.. وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي

وطنا اليوم:نعى الأردنيون الرائد أمجد سعود الخالدي ، والذي توفي المدينة الطيبة ، بعد سنوات طويلة من المعاناة بسبب رصاصات غادرة من تجار المخدرات أثناء تأديته لعمله الرسمي في منطقة الرويشد ، حيث أصيب بشلل رباعي أقعده الفراش لأكثر من 28 عاما . الخالدي ومنذ 28 عاما، وبالرغم من اصابته الجسيمة ابى ورفض ان يخلع لباس الشرف والرجولة والبطولة ، وبقيت معنوياته مرتفعة ، فكانت الرغبة لديه ان لا يخلع زيه العسكري طالما هو على قيد الحياة وكان له ذلك واستمرت حياته العسكرية حتى وفاته، وقد تم الاستمرار برعايته عنايته من كافة مدراء الامن العام . الحادثة حصلت معه بتاريخ 2/12/1996 اثناء دوامه الرسمي بمنطقة الرويشد وخلال عمله بالدوريات حيث تمت مطاردة مجموعة من المهربين للمخدرات والاسلحة والدخان وقاموا باطلاق نيران كثيفة باتجاه عناصر الأمن، حيث تعرض الخالدي لاصابة بالرقبة ولاذ المهربون بالفرار . وخضع الخالدي لعلاج خارج الاردن في احدى المستشفيات البريطانية ، ثم عاد للاردن لاستكمال العلاج، وتسببت الطلقة التي اصيب بها بشلل رباعي ما جعله غير قادر على الحركة نهائية وبات مقعدا اضافة الى انه ظل يعيش على جهاز تنفس اصطناعي طوال السنوات الماضية حتى وفاته