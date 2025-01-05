التربية تنفي تحويل التعليم عن بعد بسبب تفشي وباء في الصين

وطنا اليوم:نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، صحة المعلومات المتداولة حول التوجه لتحويل الدراسة عن بُعد خلال الأيام المقبلة بسبب تفشي وباء جديد في الصين.

الدكتور العجارمة يُشدد على ضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى زعزعة الأمن المجتمعي وإثارة القلق بين المواطنين.

الدكتور العجارمة يدعو إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.