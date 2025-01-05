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حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن

منذ 23 ثانية
حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن

وطنا اليوم:توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء نهار الأحد باردة نسبيًا في معظم المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
ومع ساعات المساء، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد.
ومع حلول الليل، تمتد الأمطار لتشمل أجزاء من المناطق الوسطى، يصاحبها نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة، بما فيها العقبة، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.
أما الاثنين، فتستمر المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات النهار، حيث تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتهطل زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.
مع ساعات المساء، تبدأ الأجواء بالاستقرار تدريجيًا، حيث تتناقص كميات الغيوم، وتستمر الأجواء باردة خلال الليل.


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