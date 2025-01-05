مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان اتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مع اليد المساندة للاستشارات والتدريب يمثلها المدير العام السيد “محمدعلي” فواز منصور، بهدف توفير تعليم وتدريب دبلومات تدريبية ودورات قصيرة في مجال الضيافة والسياحة في كلية إدارة السياحة والضيافة.

وحضر حفل التوقيع عميد كلية إدارة السياحة والضيافة الدكتور أشرف جهماني ورئيسة قسم البرامج والدورات المهنية في الكلية الشيف ميساء حسيبا.

وتهدف هذه الاتفاقية الى رفد القطاع السياحي بكوادر بشرية مؤهلة وتزويده بحاجته من الموظفين المهرة بهدف الوصول الى مستوى متميز من الخدمات المقدمة والتطور الذي نشهده في الاردن والخليج العربي في مجال المطاعم والفنادق وصناعة الضيافة.

وتقوم هذه الاتفاقية على التدريب في هذه المجالات واستقطاب الطلبة من داخل الاردن ودول الشرق الأوسط والخليج العربي واعطاءهم الخبرات اللازمة ورفع كفاءاتهم وتزويد المنشآت السياحية بالكوادر المؤهلة من العاملين في كافة المجالات ومنهم من يكون لديه الشغف ومنهم من يرغب في تطوير مهاراته في هذه المجالات.

كما أن هذه الاتفاقية ستوفر برامج دبلوم تدريبي وتقني ودورات قصيرة في مجال فنون الطهي وادارة الطعام والشراب والضيافة بشهادات معتمدة من جامعة عمان الأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعقد في كلية ادارة الضيافة والسياحة وتنتهي بالتدريب في فنادق خمسة نجوم في الاردن.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة جامعة عمان الأهلية في مجال الدبلوم التدريبي والتقني، وتوفير فرص تعليمية متميزة لطلبتها في مجالات الضيافة والسياحة التي من شأنها اخراج متدربين متمكنين من المهنة.

لافتين بأن هذه الشهادات لا تؤدي بالطالب الحصول على درجة علمية ولا تحتسب في حال رغب الطالب من متابعة دراسته الاكاديمية للحصول على درجة علمية.