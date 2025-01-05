جويعد: استقطاب استثمارات جديدة وتوسعة لإستثمارات قائمة

وطنا اليوم:قالت شركة المدن الصناعية الاردنية إن العام 2024 حمل في طيّاته العديد من الإنجازات التي عمّت مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية التي تتبع للشركة لتنعكس آثارها على الاقتصاد الاردني والتنمية بمختلف جوانبها من حيث عدد الإستثمارات التي تم استقطابها اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الصادرات الوطنية وفرص العمل المستحدثة في مختلف القطاعات الصناعية العاملة فيها على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة مستمدة ذلك من متانة الاقتصاد الاردني وبيئة الإستثمار التي تحظى بها المملكة بين دول المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان إن أبرز ما ميّز هذا العام الدعم الملكي الموضول لمسيرة المدن الصناعية الاردنية مبينة إن التكريم الملكي لمدينتي الحسن الصناعية ومدينة العقبة الصناعية الدولية بالتزامن مع الزيارات الملكية للمحافظات احتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية وتكريم عدد من الإستثمارت الصناعية فيها نظرا لإسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني الا خير دليل على ذلك، مضيفة إن هذا التكريم يأتي تتويجا لمسيرة المدن الصناعية الاردنية في عهد جلالته التي شهدت انتشارا واسعا وتظورا ملموسا في تطوير المدن الصناعية فمن مدينتين صناعيتين عام 1999 الى (10) مدن صناعية شكلّت صروحا اقتصادية في مختلف محافظات المملكة.

وقال مدير عام الشركة السيد عمر جويعد إن العام 2024 شهد نموا في عدد الإستثمارات القادمة إلى المدن الصناعية الاردنية إذ تمكنت الشركة من توقيع العديد من الإتفاقيات وعقود الإستثمار في مختلف مواقع مدنها الصناعية والتي بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024 ما يزيد عن (152) عقد استثماري (جديد + توسعة لإستثمارات قائمة) لإستثمارات صناعية وأخرى خدمية بحجم استثمار ( 454 ) مليون دينار توزعت على مختلف مواقع مدنها الصناعية ستسهم بتوفير المئات من فرص العمل خلال مراحل تشغيلها المختلفة في المستقبل القريب لتنضم الى عدد الشركات الكلي التي تضمها المدن الصناعية الاردنية والتي وصل عددها الى مايقارب(937) شركة صناعية حتى الربع الثالث من العام 2024 بحجم استثمار يزيد عن (3) مليار دينار وفرت قرابة (61) الف فرصة عمل.

وبين السيد عمر جويعد أنه وايمانا بالدور الكبير الذي حققته المدن الصناعية الاردنية في الاقتصاد الاردني فقد تصدّرت المدن الصناعية الاردنية التي تتبع للشركة قائمة الأولويات الحكومية من خلال الزيارات الميدانية لمواقع المدن الصناعية الاردنية لدولة رئيس الوزراء والفريق الوزاري للوقوف على واقع الاستثمار الصناعي والاستماع مباشرة الى المستثمرين الصناعيين اذ شهدت زيارة رئيس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية قرارات حكومية ميدانية تضمنت منح حوافز اضافية للاستثمارات الصناعية فيها تشمل خصومات على الكهرباء والمياه والعمالة وكلف المناولة، فيما شهدت الزيارة الحكومية لمحافظة الزرقاء توجيهات مباشرة للبدء بالترويج لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية ومدها بالغاز الطبيعي اضافة الى ربطها بالطرق الدولية الرئيسية، فيما تضمنت الزيارة الحكومية لمدينة السلط الصناعية قرارات لمواجهة بعض التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية فيها.

من جانب آخر، أعلن السيد جويعد أن العام 2024 شهد الانطلاقة الواعدة للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مدينة الزرقاء الصناعية اذا شهدت وضع حجر الاساس للمدينة بالتزامن مع زيارة جلالة الملك لمحافظة الزرقاء معلنا عن وصول نسبة الانجاز فيها حتى يومنا هذا ما يقارب 60% مشيرا إلى قرار مجلس ادارة الشركة الذي اتخذه خلال العام 2024 تشجيعا لإستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية ولتشكل النواة الأولى من مستثمري المدينة حيث تتضمن خصومات خاصة على اسعار الأراضي تتراوح بين 20-40% للمستثمرين لأول 100 دونم من أراضي صناعية مطوره.

ولفت السيد جويعد إلى سياسة الشركة في تقديم المزيد من الحوافز والإمتيازات لإستقطاب الاستثمارات الصناعية مؤكدا أن العام 2024 شهد اطلاق حافز استثماري جديد في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الإستثمارية الممنوحة فيها وذلك للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20% كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات بدون فوائد.

وبين السيد جويعد أن العام 2024 شهد إقامة اضافية من المباني الصناعية تلبية للطلب الإستثماري على الاستثمار فيها اذ باشرت بإقامة مباني صناعية جديدة في مدينة مأدبا الصناعية على مساحة 20 ألف متر مربع فيما باشرت باقامة مباني صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 11 ألف متر مربع يتوقع البدء بإستقطاب الإستثمارات الصناعية اليها مطلع العام 2025.

وأعلن السيد جويعد أن العام 2024 وفي خطوة مهمة لتنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وفي مقدمتها تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن وقعّت المدن الصناعية اتفاقية لمد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي تضمنت إنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية إنشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة وذلك في اطار خطة وطنية لمد الغاز الطبيعي وايصاله لمختلف مواقع المدن الصناعية التي تتبع للشركة للتخفيف من كلف الطاقة على المستثمر الصناعي وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد السيد جويعد أن العام 2024 واصلت شركة المدن الصناعية الاردنية جهودها الرامية للتشبيك مع مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخدمة مسيرة الإستثمار في المدن الصناعية وتهيئة البيئة المثالية لاستقطاب الإستثمارات الصناعية اذ وقعت الشركة العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات والوزارات والهيئات للتشبيك بين الصناعيين ومختلف الجهات كما قدمت الشركة الرعاية لمختلف الانشطة والمبادرات المجتمعية الهادفة للرقي بالعمل الاجتماعي في المجتمعات المجاورة لمدنها الصناعية في مختلف محافظات المملكة كما واصلت الشركة خططها الترويجية ومشاركاتها في مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية داخليا وخارجيا.